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Dreigvideo na geweld Overasselt: 'Geef onze cocaïne terug of we doden iedereen'

Crime

Vandaag, 14:26

Een ruzie over een verdwenen partij van ongeveer 2000 kilo cocaïne lijkt de aanleiding voor het extreme geweld in Overasselt. Dat schrijft De Telegraaf op basis van een dreigvideo waarin Jan G. persoonlijk wordt bedreigd. Bij zijn woning werd een 51-jarige man uit Wijchen doodgeschoten en raakten twee agenten zwaargewond.

In de video dreigt een gewapende en gemaskerde man volgens de krant de familie, vrienden en medewerkers van G. te vermoorden als de partij niet wordt teruggegeven. Hij wordt omringd door meerdere gemaskerde en gewapende mannen.

Met kinderen op de vlucht in onderbroek

G. was volgens De Telegraaf thuis toen de groep mannen voor zijn hek stond. Hij wist via de achterdeur te ontsnappen en vluchtte in zijn onderbroek met zijn kinderen op zijn arm. Hij hield zich vervolgens schuil totdat een gealarmeerde zwager hem in veiligheid bracht.

De politie wil tegenover het ANP niet specifiek ingaan op de dreigvideo, maar laat weten dat alle online informatie wordt meegenomen in het onderzoek.

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35 verdachten aangehouden

Na het geweld begon de politie een grootschalige zoekactie. Dinsdag werden 34 mensen aangehouden en meerdere wapens en voertuigen in beslag genomen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd in de omgeving van Overasselt nog een verdachte opgepakt. Daarmee komt het totale aantal verdachten op 35. De politie onderzoekt hun betrokkenheid.

Ook woensdag wordt gezocht naar mogelijk bewijsmateriaal. Tientallen agenten van de Mobiele Eenheid zoeken onder meer een grasveld en naastgelegen bosjes bij Nederasselt af. Ook op andere plekken in de omgeving vinden zoekacties plaats.

Door Redactie Hart van Nederland

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