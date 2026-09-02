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Meerdere wapens gevonden bij grote zoekactie na schietincident Overasselt

Crime

Vandaag, 22:56

Bij de grote zoektocht na het schietincident in Overasselt zijn woensdag meerdere wapens gevonden. De politie onderzoekt nu of de aangetroffen spullen iets met het schietincident te maken hebben. De zoekactie van de Mobiele Eenheid (ME) in het gebied is inmiddels afgerond.

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De wapens werden niet alleen in het onderzochte gebied aangetroffen. Ook in Wijchen werd dankzij een melding van een 'alerte burger' iets gevonden. Alle aangetroffen spullen worden onderzocht om te achterhalen of er een verband is met het schietincident. De tas lag verborgen in de struiken. Of deze direct zichtbaar was voor de tipgever, weet de politiewoordvoerster niet.

De woning waar de schietpartij plaatsvond, blijft voorlopig nog een plaats delict. Dat betekent dat agenten daar nog zullen blijven. Of er komende nacht in de rest van Overasselt en omgeving nog politie aanwezig is, weet de woordvoerster niet.

De politie vraagt inwoners van het gebied wel nog "alert te blijven bij het aantreffen van verdachte voorwerpen of het zien van verdachte situaties."

Politie waarschuwt voor nepfoto

Online gaat daarnaast een foto rond waarop te zien zou zijn dat de politie eerder woensdag iemand heeft aangehouden in Balgoij. Volgens de politie is dat beeld nep. "Er is vandaag niemand aangehouden in Balgoij", meldt de politie.

Mensen worden gevraagd te stoppen met het delen van de foto.

Door Redactie Hart van Nederland

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