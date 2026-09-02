Nieuwe vondst na geweld Overasselt: verdachte tas met mogelijk wapens gevonden

De politie heeft woensdagmiddag bij een zoekactie na het extreme geweld in Overasselt een verdachte tas gevonden in Wijchen. Dat meldt de politie. Het zou gaan om een tas met wapens. "De inhoud van de tas wordt op dit moment onderzocht", aldus de woordvoerster. "Wij hebben te maken met een groot zoekgebied en nemen in beslag wat er gekkig uitziet."

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Tegelijk zorgt de opgedoken dreigvideo voor grote onzekerheid. Is de video vóór het geweld van dinsdag gemaakt en was wat er toen gebeurde mogelijk het gevolg van een verlopen deadline? Of is de video recenter en is er sprake van een nieuwe dreiging?

In de bovenstaande video praat verslaggever Léon Mastik je bij vanuit Overasselt.

"Laat ik eerst zeggen dat ik het filmpje heel schokkend vind en me kan voorstellen dat bewoners, dat de schrik er echt goed in zit", zegt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland. "We willen weten: is het überhaupt echt, wanneer is het opgenomen, waar is het opgenomen?"

'Weet heel goed op wie ze het gemunt hebben'

De dreiging is gericht aan Jan G. en zijn gezin. Dinsdagochtend moest G. bij de aanval rennen voor zijn leven. Hij vluchtte met een kind in zijn armen. Volgens mensen rond de familie gebeurde de aanval bewust op de eerste verjaardag van zijn jongste kind.

Dat maakt volgens betrokkenen duidelijk dat degene die de bedreiging uitte heel goed weet op wie de dreiging is gericht.

Pop als beveiliger

Bij het geweld werd de 51-jarige beveiliger Berry Leenders uit Wijchen doodgeschoten. Voordat Berry bij de woning aan de slag ging, stond daar een auto met daarin een pop. Die moest de indruk wekken dat het pand werd beveiligd.

Berry werd daarna de echte beveiliger. Hij had de klus pas net en was volgens Rob Bongers, eigenaar van de manege waar Berry kwam, slechts twee nachten bij het pand geweest. Berry wist dat de woning eerder was beschoten. "Maar wie had dit verwacht? Dit hebben we nog nooit meegemaakt in Nederland." Hij omschrijft Berry als een "goedzak" waar "geen kwaad in zat".