Agent die gewond raakte in Overasselt ontslagen uit ziekenhuis, andere agent van ic af

Volgens de politie Oost-Nederland is een van de twee gewond geraakte agenten in Overasselt naar huis gestuurd om daar te herstellen van zijn verwondingen. De andere agent die gewond raakte, is van de intenstive care af.

Dat meldde de politie in de talkshow Renze. Hoe het verdere herstel van de agent die nog in het ziekenhuis ligt verloopt, is nog onduidelijk.

Gingen op melding Ewijkseweg af

Dinsdagochtend ging het gruwelijk mis aan de Ewijkseweg in Overasselt. Een 51-jarige bewaker werd daar neergeschoten. Hij bewaakte een woning aan de Ewijkseweg. De twee agenten die afgingen op de eerste melding raakten zwaargewond toen zij in actie kwamen. Door snel en adequaat handelen van de agenten die vervolgens assistentie kwamen verlenen, werd het leven van de agent die uiteindelijk op de ic terecht kwam, gered.

De politie heeft 34 mensen aangehouden vanwege het geweld. Vrijdag zijn er 32 voorgeleid aan de rechter-commissaris, die heeft besloten dat zij twee weken langer vast blijven zitten.