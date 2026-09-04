Behoefte aan duidelijkheid bij bewonersbijeenkomst Overasselt

De gemeente Heumen houdt vandaag een inloopbijeenkomst voor de bewoners van Overasselt en Nederasselt. Na het geweld van afgelopen maandag waarbij een groep gewapende mannen een bewaker doodschoot en waarbij twee agenten zwaargewond raakten is het dorp opgeschrikt.

Een mevrouw vraagt zich vooral af: "Hoe nu verder? Het huis (waarvoor is geschoten red.) wordt voor een jaar gesloten, maar ontvangen we ze daarna weer met open armen?" Een andere man verwachtte niet al teveel van de informatiebijeenkomst: "Of dat we veel te weten komen? Ik verwacht het niet." Wel merkt onze verslaggever ter plaatse dat er behoefte aan duidelijkheid is.

Bekijk bovenstaande video om de reacties van de aanwezige bewoners te zien.

Huiszoekingen gedaan

De bijeenkomst komt op een dag dat er nog veel meer naar voren komt rond het geweldsincident in Overasselt. Zo sloot de burgemeester een tweede huis, vermoedelijk van de schoonfamilie van Jan G. Voor zijn huis werd dinsdag bewaker Berry (51) doodgeschoten. Ook heeft de gemeente een informatielijn geopend voor de inwoners, bedoelt voor vragen over de gebeurtenis. Daarnaast heeft de politie ook negen huiszoekingen gedaan voor onderwerp.

Het dorp is het decor geweest van vele politieacties, dagenlang. Uiteindelijk heeft dit alles er toe geleid dat de politie 34 mannen heeft opgepakt voor betrokkenheid bij het schietincident. Twee van hen zijn minderjarig, waar het gaat om twee Franse jongens van 16 en 17.

Verdachten langer vast

32 van hen zijn vandaag voorgeleidt, twee personen worden heengezonden wegens te weinig bewijs. Alle personen worden voorgeleid voor dezelfde verdenkingen: moord dan wel doodslag in vereniging op de persoon die is doodgeschoten, poging moord in vereniging op twee politiemensen, daarnaast voor voorbereidingshandelingen voor moord/doodslag/gijzeling/vrijheidsberoving en tot slot het voorhanden hebben van vuurwapens.

Op dit moment wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen schutter(s) en degenen die wellicht niet hebben geschoten. Nader onderzoek zal dat onderscheid nog moeten aantonen. Alle verdachten blijven in ieder geval 14 dagen langer vastzitten. Alle verdachten zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij geen onderling contact mogen hebben en alleen in contact staan met hun advocaat.