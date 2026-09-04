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Tweede huis in Overasselt gesloten door burgemeester

Crime

Vandaag, 16:19

Overasselt was het middelpunt van het landelijke nieuws de afgelopen dagen. Om de rust te laten terugkeren is nu, in navolging van het huis van verdachte Jan G., vrijdagmiddag een tweede huis gesloten door burgemeester Joeri Minses. Het huis aan de Honingklaver, waar volgens lokale media een familielid van G. zou wonen, gaat twee weken dicht.

Twee weken dicht

Volgens de gemeente Heumen heeft burgemeester Minses hiertoe besloten om "de rust in de omgeving te herstellen en de openbare orde te waarborgen." Op de nacht dat het huis van Jan G. aan de Ewijkseweg werd belaagd, van maandag op dinsdag, was er ook een explosie bij de voordeur van de woning aan de Honingklaver.

De politie doet nog onderzoek naar wat er precies gebeurd is en wie er verantwoordelijk is voor de explosie.

Moord en doodslag

Vrijdag zijn ook 32 verdachten voorgeleid voor de rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland. Ze worden verdacht van moord dan wel doodslag in vereniging op de persoon die is doodgeschoten, beveiliger Berry Leenders (51). Twee politieagenten werden dinsdagochtend ook beschoten.

Volgens De Telegraaf is er mogelijk sprake van een geëscaleerd drugsconflict met een link naar de criminele organisatie van Jos Leijdekkers, beter bekend als 'Bolle Jos'. 

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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