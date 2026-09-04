Gemeente opent informatielijn voor inwoners na geweld in Overasselt

De gemeente Heumen opent een informatielijn voor inwoners van het dorp Overasselt. De lijn is bedoeld voor bewoners die vragen hebben naar aanleiding van het geweld en de daaropvolgende politieacties in en rond het dorp de afgelopen dagen. De informatielijn is bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur voor vragen over de gebeurtenissen, genomen maatregelen of de actuele situatie. De gemeente zegt te proberen vragen van bewoners "zo goed mogelijk te beantwoorden", en als dat niet lukt deze door te zetten naar "de betrokken organisatie".

De woning waar de dodelijke schietpartij plaatsvond, moet een jaar dicht. De bewoner krijgt daarnaast een gebiedsverbod van twee weken:

0:49 Burgemeester sluit woning Overasselt na schietpartij

Inloopbijeenkomst

Vrijdag tussen 16.00 en 19.00 uur is er in het Verenigingsgebouw Overasselt ook een inloopbijeenkomst voor bewoners van Overasselt en Nederasselt. Zij kunnen daar vragen stellen en met hulpdiensten en slachtofferhulp over de gebeurtenissen praten.