OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Gemeente opent informatielijn voor inwoners na geweld in Overasselt

Gemeente opent informatielijn voor inwoners na geweld in Overasselt

Crime

Vandaag, 10:46

De gemeente Heumen opent een informatielijn voor inwoners van het dorp Overasselt. De lijn is bedoeld voor bewoners die vragen hebben naar aanleiding van het geweld en de daaropvolgende politieacties in en rond het dorp de afgelopen dagen. De informatielijn is bereikbaar van 08.00 uur tot 20.00 uur voor vragen over de gebeurtenissen, genomen maatregelen of de actuele situatie. De gemeente zegt te proberen vragen van bewoners "zo goed mogelijk te beantwoorden", en als dat niet lukt deze door te zetten naar "de betrokken organisatie".

De woning waar de dodelijke schietpartij plaatsvond, moet een jaar dicht. De bewoner krijgt daarnaast een gebiedsverbod van twee weken:

Burgemeester sluit woning Overasselt na schietpartij
0:49

Burgemeester sluit woning Overasselt na schietpartij

Inloopbijeenkomst

Vrijdag tussen 16.00 en 19.00 uur is er in het Verenigingsgebouw Overasselt ook een inloopbijeenkomst voor bewoners van Overasselt en Nederasselt. Zij kunnen daar vragen stellen en met hulpdiensten en slachtofferhulp over de gebeurtenissen praten.

Door ANP

Lees ook

'Al jaren dreiging rond politici Heumen, camera's bij huizen burgemeesters'
Crime
'Al jaren dreiging rond politici Heumen, camera's bij huizen burgemeesters'
Opnieuw wapens gevonden na schietpartij Overasselt
Crime
Opnieuw wapens gevonden na schietpartij Overasselt
Al duizenden euro's opgehaald voor afscheid vermoorde beveiliger Berry (51)
Crime
Al duizenden euro's opgehaald voor afscheid vermoorde beveiliger Berry (51)
Overasselt opgeschrikt door 'on-Nederlandse' schietpartij: dit weten we nu
Crime
Overasselt opgeschrikt door 'on-Nederlandse' schietpartij: dit weten we nu
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.