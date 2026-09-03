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'Huis burgemeester Overasselt beveiligd om verhoogde criminele dreiging'

Crime

Vandaag, 18:22

Politici in de Gelderse gemeente Heumen, waar Overasselt onder valt, worden al jarenlang geconfronteerd met dreiging vanuit het criminele milieu. Dat meldt Omroep Gelderland. Zo hangen er politiecamera's bij het huis van burgemeester Joerie Minses. Dinsdag werd de gemeente opgeschrikt door een gewelddadige schietpartij en klopjacht.

Ook de woning van oud-burgemeester Marriët Mittendorff wordt nog steeds extra beveiligd. "Het was op een dringend advies van de officier van justitie in Arnhem", vertelt Mittendorff aan de regionale omroep. "Ze hebben dan zo'n lijstje van groen naar rood. Die kijkt naar urgentie en zwaarte. En ik was op beide oranje. Ik heb toen zelf camera's laten aanleggen. Want de hoeveelheid camera's die hier nodig waren, dat kon niet op kosten van de gemeente. Dus het staat hier vol met camera's bij mijn huis."

'Er waren meer dingen aan de hand'

Als burgemeester sloot Mittendorff in 2020 voor het eerst de woning van de familie G. aan de Ewijkseweg in Overasselt naar aanleiding van een explosie en brand op het terrein. Mittendorff wil de extra beveiliging bij haar eigen huis niet volledig toeschrijven aan de sluiting van het pand van de familie G. "Er waren wel meer dingen in de gemeente aan de hand. Maar je weet, burgemeesters worden bedreigd. Dat is tegenwoordig zo, dat is mode."

Volgens Omroep Gelderland hangen er politiecamera's bij het huis van de huidige burgemeester Minses. Of dat te maken heeft met het geweld in Overasselt eerder deze week, is niet duidelijk.

Door Redactie Hart van Nederland

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