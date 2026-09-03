Opnieuw wapens gevonden na schietpartij Overasselt

Opnieuw zijn meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij in Overasselt. De politie onderzoekt of de aangetroffen spullen verband houden met de gebeurtenissen. In en rondom het dorp blijft de politie met extra eenheden aanwezig.

Waar en hoeveel wapens er zijn aangetroffen, wordt niet bekendgemaakt. De politie vraagt inwoners van het gebied alert te blijven bij het aantreffen van verdachte voorwerpen of het zien van verdachte situaties en 112 te bellen.

Bijeenkomst voor inwoners

Het geweld in Overasselt maakt veel los bij bewoners. Daarom kunnen inwoners vrijdag naar een inloopbijeenkomst, meldt de gemeente Heumen. Die bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of met vragen zitten waar ze geen antwoord op hebben.

Het onderzoek naar de gewelddadige schietpartij is nog altijd in volle gang. Uiteindelijk zijn er 34 verdachten aangehouden, afkomstig uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Hun betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht. Eerder sprak de politie van 35 verdachten, maar dat aantal is bijgesteld. Het is nog niet duidelijk of alle verdachten worden voorgeleid. Dat beslist het Openbaar Ministerie vrijdag, meldt de politie.

Woning gesloten

De woning werd donderdag op last van burgemeester Joerie Minses gesloten voor de duur van een jaar. Ook krijgt de bewoner een gebiedsverbod voor twee weken. Donderdagavond maakte de burgemeester bekend dat het juridisch niet mogelijk is om de woning permanent te sluiten. "Ik snap de wens van mensen die een permanente oplossing willen, maar die kan ik niet faciliteren. Ik zeg niet dat ik dat bevredigend vind. Je moet voor het maximale willen gaan, en dat is nu een sluiting van een jaar", zei hij tijdens de persconferentie.

Volgens De Telegraaf had de burgemeester de woning al eerder willen sluiten, maar bleek dat juridisch lastig. Er gebeurden al meerdere incidenten bij het pand. In 2020 ging de woning voor een jaar op slot na de ontdekking van een drugslab. In 2024 ging het huis enkele weken dicht nadat mensen met wapens voor het huis waren betrapt. Vorig jaar werden zeker 25 kogels op de woning afgevuurd en ging de gemeente over tot sluiting voor een paar weken.