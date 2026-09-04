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32 verdachten geweld Overasselt voorgeleid om moord en doodslag

32 verdachten geweld Overasselt voorgeleid om moord en doodslag

Crime

Vandaag, 13:44

Van de 34 mensen die zijn aangehouden rondom het geweld in Overasselt eerder deze week, worden er vrijdag 32 voorgeleid voor de rechter-commissaris van de rechtbank Gelderland. Ze worden verdacht van moord dan wel doodslag in vereniging op de persoon die is doodgeschoten. Dat ging om de beveiliger Berry Leenders (51) uit Wijchen.

Verder worden ze verdacht van poging moord in vereniging op twee politiemensen, van voorbereidingshandelingen voor moord/doodslag/gijzeling/vrijheidsberoving en het voorhanden hebben van vuurwapens. Dat meldt het OM.

De woning waar de dodelijke schietpartij plaatsvond, moet een jaar dicht. De bewoner krijgt daarnaast een gebiedsverbod van twee weken:

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Nationaliteiten bekendgemaakt

Van de verdachten komen er 16 uit Frankrijk. Verder gaat het om 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Belg. Twee Franse verdachten zijn minderjarigen van 16 en 17 jaar oud. De anderen variëren in leeftijd tussen de 18 en 32 jaar. Zij werden aangehouden in Overasselt en omgeving. Alle verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact met hun advocaat mogen hebben.

Twee anderen worden heengezonden. "Voor hen geldt dat ze niet of onvoldoende in relatie kunnen worden gebracht met één van de plaatsen delict in Overasselt", meldt het OM.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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