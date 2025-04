Biologische ouders van ontvoerde kinderen Dalfsen aangehouden

De biologische ouders van de twee kinderen die maandag vermist raakten in Dalfsen, zijn opgepakt in het Belgische Oudenaarde. Ze werden in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden, nadat de kinderen ongedeerd waren teruggevonden in een woning. De politie verdenkt hen ervan de kinderen te hebben onttrokken aan het wettelijk gezag.

De vermissing leidde maandag tot een landelijk Amber Alert, omdat er grote zorgen bestonden over de veiligheid van de kinderen. In samenwerking met de Belgische autoriteiten, de federale politie en speciale eenheden werd een grootschalig opsporingsonderzoek opgezet. Die inzet leidde uiteindelijk tot de vondst van de kinderen rond half drie 's nachts.

De kinderen bevonden zich in de woning samen met hun biologische ouders. Die zijn direct in de boeien geslagen. Ze zouden de kinderen hebben meegenomen terwijl dat niet mocht. De kinderen zijn inmiddels in veiligheid gebracht en overgedragen aan de bevoegde instanties.