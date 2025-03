Woning Enschede doorzocht in zoektocht naar vermiste Leya (11) en M'Qaydi (6)

De politie heeft bevestigd dat de inval in een woning in Enschede verband houdt met de vermissing van de 11-jarige Leya'nyssa (Leya) en haar 6-jarige broertje M'Qaydian (M'Qaydi). Eerder meldde Tubantia al dat de politie een doorzoeking had gedaan in het huis. Agenten troffen daar niemand aan. De kinderen werden maandagochtend voor het laatst gezien op station Dalfsen, waarna een Amber Alert werd uitgegeven vanwege ernstige zorgen om hun welzijn.​

De politie wil verder niet zeggen waarom de inval werd gedaan. "We halen alles uit de kast om de kinderen in veiligheid te brengen. Wat we precies doen, waarom we deze inval deden en wat de link is, kunnen we niet delen."

Wanneer wordt een AMBER Alert uitgegeven? Een AMBER ALERT wordt uitsluitend op verzoek van de politie verspreid. En dan alleen in situaties waarin vermoedens bestaan dat een kind is ontvoerd of in direct levensgevaar verkeert. Dat gebeurt gemiddeld 1 à 2 keer per jaar. Via het netwerk van AMBER Alert kan ook een Vermist Kind Alert worden uitgezonden. Het grote verschil: in zo'n geval vreest de politie niet dat het kind in levensgevaar is, maar is er wel zorg om het welzijn van het kind. Een Vermist Kind Alert wordt veel vaker verstuurd dan een AMBER Alert.

De 11-jarige Leya'nyssa (Leya) en haar 6-jarige broertje M'qaydian (M'Qaydi) werden maandag voor het laatst gezien in Dalfsen, bij het station. Rond 08.00 uur kreeg de politie een melding van een "situatie" daar. In de middag werd een Amber Alert uitgestuurd. De politie vermoedt dat de ontvoeringszaak "binnen de relationele sfeer" ligt, maar wilde daar maandag verder geen details over geven.