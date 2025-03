Politie: ontvoering kinderen Dalfsen vermoedelijk in 'relationele sfeer'

De politie gaat ervan uit dat de vermissing van twee jonge kinderen in Dalfsen te maken heeft met een situatie in de privésfeer. Het 11-jarige meisje Leya’nyssa en haar 6-jarige broertje M’qaydian zijn sinds maandagochtend spoorloos verdwenen. Ze werden voor het laatst gezien op het station in Dalfsen. In het kader van de vermissing heeft de politie een AMBER Alert uitgestuurd.

Rond 08.00 uur kwam er bij de politie een melding binnen over een "situatie" op het station. Wat er precies is gebeurd, laat de politie bewust in het midden. Volgens een woordvoerder is dat om het lopende onderzoek niet te schaden.

Geen specifieke details bekend

Wel zegt de politie dat de vermoedelijke ontvoering "binnen de relationele sfeer" ligt. "Dat is natuurlijk een breed begrip, maar ik kan er geen specifieke details over geven want dat raakt het onderzoek", aldus de woordvoerder tegen meerdere media.

Ook over wie de melding van de vermissing heeft gedaan, wil de politie niets kwijt. Die informatie is wel bekend, maar wordt als onderzoeksinformatie gezien en blijft daarom binnenskamers.

ANP