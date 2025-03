Amber Alert voor ontvoering kinderen (6 en 11 jaar), laatst gezien in Dalfsen

De politie heeft een Amber Alert uitgestuurd in het kader van de vermissing van de 11-jarige Leya'nyssa en de 6-jarige M'qaydian. De politie spreekt van een ontvoering.

De twee kinderen zijn sinds maandagochtend 31 maart vermist vanuit Dalfsen. Ze werden voor het laatst gezien bij het station in de Overijsselse plaats. Sindsdien ontbreekt elk spoor. De politie maakt zich zorgen over hun welzijn en heeft een oproep gedaan aan het publiek. "We weten niet waar zij zijn en schakelen daarom de hulp van het publiek in," laat de politie weten.

Signalement

Leya'nyssa is een meisje van 11 jaar oud, ongeveer 1.25 meter lang, met lichte ogen. Haar jongere broertje M'qaydian is 6 jaar en ook zo’n 1.25 meter lang. Hij heeft eveneens lichte ogen.

Wie weet waar de kinderen zijn of informatie heeft over hun mogelijke verblijfplaats, wordt gevraagd direct contact op te nemen met de politie via 0800-6070. De laatste keer dat een Amber Alert werd uitgestuurd was in 2022.