Vermiste kinderen (6 en 11) uit Dalfsen gevonden in België

De twee kinderen die sinds maandagochtend vermist waren uit Dalfsen, zijn in de nacht van maandag op dinsdag levend en in goede gezondheid teruggevonden in het Belgische Oudenaarde. Dat meldt de politie dinsdagochtend. Ze werden gevonden in samenwerking met de Belgische autoriteiten en zullen worden overgedragen aan "het wettelijk gezag".

De kinderen werden maandagochtend rond 08.00 uur voor het laatst gezien bij het station in het Overijsselse dorp. Na een melding startte de politie direct een grote zoektocht. "Gezien de ernst van de melding die de politie op maandagochtend binnenkreeg, is alles op alles gezet om de kinderen zo snel mogelijk te vinden", aldus een politiewoordvoerder. In de middag werd een Amber Alert verspreid, dat later weer werd ingetrokken.

Wanneer wordt een AMBER Alert uitgegeven? Een AMBER ALERT wordt uitsluitend op verzoek van de politie verspreid. En dan alleen in situaties waarin vermoedens bestaan dat een kind is ontvoerd of in direct levensgevaar verkeert. Dat gebeurt gemiddeld 1 à 2 keer per jaar. Via het netwerk van AMBER Alert kan ook een Vermist Kind Alert worden uitgezonden. Het grote verschil: in zo'n geval vreest de politie niet dat het kind in levensgevaar is, maar is er wel zorg om het welzijn van het kind. Een Vermist Kind Alert wordt veel vaker verstuurd dan een AMBER Alert.

Inval in woning Enschede

Maandagavond werd ook bekend dat de politie een inval had gedaan in een woning in Enschede. Volgens de politie hield die actie verband met de vermissing. Lokale media meldden dat agenten het huis doorzochten, maar niemand aantroffen.

Waarom juist die woning werd binnengevallen, wilde de politie maandag niet kwijt. "We halen alles uit de kast om de kinderen in veiligheid te brengen. Wat we precies doen, waarom we deze inval deden en wat de link is, kunnen we niet delen", zei een woordvoerder.

De politie wil voorlopig geen verdere details geven over de achtergrond van de zaak, omdat het onderzoek nog loopt. Of een ouder wordt verdacht van betrokkenheid, kon een woordvoerder eerder niet zeggen.

Hart van Nederland/ANP