Buurt Enschede geschrokken van inval woning in zoektocht naar vermiste kinderen

De buurt in Enschede waar maandagmiddag de politie een inval deed in de zoektocht naar de vermiste Leya’Nyssa (11) en M’Qaydian (6), reageert geschokt op het nieuws dat de twee kinderen mogelijk zijn ontvoerd door een van de ouders. "Toen ze hier nog woonden, waren ze al heel teruggetrokken. Heel vaak zag je ze niet buiten. De gordijnen waren vaak dicht."

De politie is met man en macht op zoek naar de twee jonge kinderen, die maandag rond 08.00 uur vermoedelijk zijn ontvoerd in Dalfsen. Sinds hun verdwijning ontbreekt ieder spoor. De politie is terughoudend met het delen van informatie, omdat het onderzoek naar de vermissing nog loopt. "Het inzetten van een Amber Alert is een zwaar middel dat wij niet zomaar gebruiken", vertelt politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer aan Hart van Nederland.

Wanneer wordt een AMBER Alert uitgegeven? Een AMBER ALERT wordt uitsluitend op verzoek van de politie verspreid. En dan alleen in situaties waarin vermoedens bestaan dat een kind is ontvoerd of in direct levensgevaar verkeert. Dat gebeurt gemiddeld 1 à 2 keer per jaar. Via het netwerk van AMBER Alert kan ook een Vermist Kind Alert worden uitgezonden. Het grote verschil: in zo'n geval vreest de politie niet dat het kind in levensgevaar is, maar is er wel zorg om het welzijn van het kind. Een Vermist Kind Alert wordt veel vaker verstuurd dan een AMBER Alert.

Wat de politie wél deelt, is dat het vermoedelijk gaat om een ontvoering in de relationele sfeer. Daarover wordt geen specifieke informatie gegeven. Het is dus nog niet bekend of het om de vader of de moeder gaat.

'Teruggetrokken gezin'

Ook buren die maandagmiddag de politie de woning binnen zagen vallen, weten niet precies wat er aan de hand is. "Het was sowieso een teruggetrokken gezin", vertelt een buurman die aan hetzelfde pleintje woont. "Ik heb geen idee wat voor gezin het was en of de vader en moeder nog bij elkaar zijn. De man zag ik nog weleens lopen en hij parkeerde soms bij de laadpaal, maar de vrouw heb ik niet vaak gezien", zegt hij. "De kinderen herken ik amper", voegt hij eraan toe. "Vroeger heb ik ze wel gezien, maar een paar jaar geleden zijn ze uit huis gehaald. Waarom, dat weet ik niet."

Zijn vrouw bevestigt dat het gezin de laatste tijd nauwelijks nog zichtbaar was. "Voorheen zagen we ze weleens buiten, dan liepen ze met hun moeder. Maar de laatste tijd hebben we ze niet meer gezien", vertelt ze. "Het is een vriendelijke buurt, waar weinig gebeurt. Dit maakt me eerlijk gezegd een beetje bang. Ik hoop echt dat de kinderen snel weer veilig zijn. Dit is ontzettend sneu voor hen."