Opnieuw ontslag in kliniek Almere vanwege relatie tussen medewerker en tbs'er

Wederom is een medewerker van de Oostvaarderskliniek in Almere ontslagen vanwege een 'niet-professionele relatie' met een tbs-patiënt, zo meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dit is een nieuwe incident in een reeks van ongewenste situaties in de kliniek.

Eerder dit jaar werden al twee ongepaste relaties tussen medewerkers en patiënten vastgesteld. In juni werd een therapeut op staande voet ontslagen nadat bleek dat de relatie met een patiënt verder ging dan een professionele behandel- en werkrelatie. In april werd een andere therapeut ontslagen vanwege een bewezen relatie met een tbs'er.

Melding gedaan

Het meest recente geval betreft een medewerker die als zzp'er bij de DJI werkte en een patiënt van het forensisch psychiatrisch centrum. Na een melding werd een onderzoek uitgevoerd en het vermoeden van een relatie bevestigd, hoewel de aard van de relatie onduidelijk is. De medewerker werd op 16 juni ontslagen, aldus de DJI.

Hoe veilig is het als een tbs'er terugkeert in de maatschappij? Dat leggen we je uit in de video boven dit artikel.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Door op ‘aanmelden’ te klikken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP