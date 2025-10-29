Agent niet vervolgd na doodschieten hond tijdens aanhouding in Haarlem

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de politieagent die in Haarlem een hond doodschoot tijdens een aanhouding niet. Uit onderzoek blijkt dat de agent rechtmatig handelde en volgens het OM geen andere keuze had.

De politie werd op zondag 24 augustus opgeroepen vanwege een burenruzie. Tijdens de aanhouding van een vrouw en haar dochter liep de spanning op toen ook de zoon van het gezin ter plaatse kwam. Op dat moment kwam een hond door een openstaande voordeur naar buiten.

De hond, die niet was aangelijnd, rende op agenten af terwijl zij de zoon aanhielden. Vervolgens liep het dier naar een hondengeleider, die uit voorzorg zijn eigen diensthond uit de auto had gehaald. Volgens de politie nam de hond van het gezin een aanvalshouding aan en reageerde hij niet op een waarschuwingsschot.

Daarop schoot de agent het dier dood. Het OM concludeert dat het optreden van de politie in deze situatie gerechtvaardigd was.