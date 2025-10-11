Politie over doodgeschoten hond in Zoetermeer: te gevaarlijk om te verdoven

De politie zag in de nacht van vrijdag op zaterdag geen andere optie dan de agressieve hond in Zoetermeer neer te schieten. Eerst werd nog overwogen om te proberen de hond te verdoven, taseren of vangen. Maar gezien de ernst van de situatie en het risico voor omstanders en politieagenten is besloten het dier neer te schieten. De hond heeft het niet overleefd.

De hond had zijn eigenaren aangevallen in de straat Shetland in Zoetermeer. De politie kreeg rond 01.30 uur meerdere meldingen binnen over het incident van buurtbewoners. De 49-jarige vrouw en de 45-jarige man liepen "ernstige bijtwonden" op en zijn naar een ziekenhuis gebracht.

Wat moet je doen als een hond agressief is? Hondengedragsdeskundige Yvette van Veldhuijsen legt het uit:

1:55 Waarom honden soms plots bijten, en wat je dan wél moet doen

De hond vertoonde volgens de politie extreem agressief gedrag in de tuin van de woning. Om 02.40 uur is het dier uitgeschakeld door de hondenbrigade van de politie.

Twee andere honden

In de woning van de slachtoffers waren nog twee honden aanwezig. Maar die zaten in een hok en vormden op dat moment geen direct gevaar, aldus de politie. Voor buurtbewoners die geschrokken zijn van het incident is Slachtofferhulp beschikbaar.