Politie loste eerst waarschuwingsschot vóór doodschieten hond in Haarlem

De politie heeft meer informatie gedeeld over het incident in de Jephtastraat in Haarlem, waar zondagavond een hond door een agent werd doodgeschoten. Volgens de politie kregen ze rond 20.55 uur een melding van een ruzie tussen meerdere personen. Tijdens de afhandeling liep een hond uit een woning naar buiten en viel een agent aan.

De politie benadrukt dat er niet direct gericht is geschoten. "Eerst is een waarschuwingsschot gelost", aldus de verklaring. Toen de hond zich desondanks agressief bleef opstellen en een agent aanviel, werd het dier neergeschoten. De hond overleed ter plekke.

Bij de ruzie zelf hield de politie drie Haarlemmers aan: een 18-jarige vrouw, een 55-jarige vrouw en een 25-jarige man. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging, mishandeling en het verstoren van de openbare orde.

Veel impact

Volgens de politie heeft het neerschieten van de hond veel impact gehad op de betrokken agenten, buurtbewoners en getuigen die het zagen gebeuren. Het optreden van de agent die schoot zal volgens de standaardprocedure worden onderzocht.

De politie onderzoekt nog wat er precies aan de ruzie voorafging. Getuigen die iets hebben gezien of gehoord, of camerabeelden hebben van de omgeving van de Jephtastraat, worden gevraagd zich te melden. Dat kan via 0800-8844 of anoniem via 0800-7000.