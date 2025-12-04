Opnieuw mogelijke drones gespot bij vliegbasis Volkel

Boven de militaire vliegbasis in Volkel zijn donderdagmiddag rond kwart voor vijf twee mogelijke drones gesignaleerd. Dat bevestigt een woordvoerder van de Marechaussee op basis van berichtgeving van Omroep Brabant.

"De Luchtmacht is bij de vliegbasis aan het zoeken", aldus de woordvoerder. "Ook de Marechaussee is ter plaatse en zoekt naar de mogelijke drones en de mogelijke bestuurder." Er zijn geen drones uit de lucht gehaald en de mogelijke bestuurder is niet gevonden. De mogelijke drones zijn niet meer zichtbaar, zegt de woordvoerder.

Apache-helikopter ingezet

Boven vliegbasis Volkel is een Apache-gevechtshelikopter ingezet om de aanwezigheid van drones vast te stellen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Volgens Defensie zijn de helikopters zeer breed inzetbaar en kunnen zij onder meer tanks uitschakelen.

Twee weken geleden werden er meerdere drones boven de vliegbasis in Volkel gesignaleerd. Defensiepersoneel probeerde die met wapens neer te halen, aldus de woordvoerder. Zij kan niet zeggen dat dat doel toen is behaald.

Omroep Brabant schrijft dat bewegingen op camerabeelden leidden tot een zoektocht naar de drones met de helikopter. De woordvoerder van het ministerie van Defensie kan dat niet bevestigen.