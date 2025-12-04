Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Opnieuw mogelijke drones gespot bij vliegbasis Volkel

Opnieuw mogelijke drones gespot bij vliegbasis Volkel

Crime

Vandaag, 21:24

Link gekopieerd

Boven de militaire vliegbasis in Volkel zijn donderdagmiddag rond kwart voor vijf twee mogelijke drones gesignaleerd. Dat bevestigt een woordvoerder van de Marechaussee op basis van berichtgeving van Omroep Brabant.

"De Luchtmacht is bij de vliegbasis aan het zoeken", aldus de woordvoerder. "Ook de Marechaussee is ter plaatse en zoekt naar de mogelijke drones en de mogelijke bestuurder." Er zijn geen drones uit de lucht gehaald en de mogelijke bestuurder is niet gevonden. De mogelijke drones zijn niet meer zichtbaar, zegt de woordvoerder.

Apache-helikopter ingezet

Boven vliegbasis Volkel is een Apache-gevechtshelikopter ingezet om de aanwezigheid van drones vast te stellen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Volgens Defensie zijn de helikopters zeer breed inzetbaar en kunnen zij onder meer tanks uitschakelen.

Twee weken geleden werden er meerdere drones boven de vliegbasis in Volkel gesignaleerd. Defensiepersoneel probeerde die met wapens neer te halen, aldus de woordvoerder. Zij kan niet zeggen dat dat doel toen is behaald.

Omroep Brabant schrijft dat bewegingen op camerabeelden leidden tot een zoektocht naar de drones met de helikopter. De woordvoerder van het ministerie van Defensie kan dat niet bevestigen.

Door ANP

Lees ook

Drones mogen vanaf 2026 dichter bij vliegvelden vliegen
Drones mogen vanaf 2026 dichter bij vliegvelden vliegen
Defensie investeert extra in bestrijding van drones boven vliegbases na incidenten
Defensie investeert extra in bestrijding van drones boven vliegbases na incidenten
Staatssecretaris: ook zaterdag drones bij Volkel
Staatssecretaris: ook zaterdag drones bij Volkel
Bewoners Volkel zien mysterieuze drones vliegen: 'Ik dacht: dat kan niet'
Bewoners Volkel zien mysterieuze drones vliegen: 'Ik dacht: dat kan niet'
Drones boven vliegbasis Volkel gesignaleerd: Defensie zet wapens in
Drones boven vliegbasis Volkel gesignaleerd: Defensie zet wapens in

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.