Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Staatssecretaris: ook zaterdag drones bij Volkel

Staatssecretaris: ook zaterdag drones bij Volkel

Crime

Vandaag, 11:19

Link gekopieerd

Zaterdagavond zijn niet alleen drones waargenomen boven luchthaven en vliegbasis Eindhoven, maar ook weer boven Volkel. Dat heeft staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie zondag gezegd in WNL op Zondag.

"We hebben ze gedetecteerd en uiteindelijk ook middelen ingezet, en ze dus eigenlijk verjaagd", aldus de staatssecretaris, die aangaf dat het gold voor zowel Eindhoven als Volkel. Hij zegt niet om hoeveel drones het gaat.

Vrijdag werden boven vliegbasis Volkel tien drones gespot, waarna Defensie heeft geprobeerd ze uit de lucht te schieten. Dat lukte niet en de drones vlogen weer weg.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Vliegverkeer stilgelegd

Zaterdagavond vlogen er drones boven vliegveld Eindhoven. Het vliegverkeer werd stilgelegd. Maar volgens Tuinman waren er dus ook weer drones boven Volkel. Hoe de drones bij beide bases zijn waargenomen en op welke manier ze zijn verjaagd, wilde hij niet zeggen.

Volkel is de thuisbasis van een squadron F-35-gevechtsvliegtuigen. Eindhoven herbergt onder meer Hercules-transportvliegtuigen en A330-tankvliegtuigen.

Drones zijn verboden boven vliegvelden en militaire bases.

Door ANP

Lees ook

Meerdere drones bij vliegveld Eindhoven: luchtruim gesloten, vluchten omgeleid
Meerdere drones bij vliegveld Eindhoven: luchtruim gesloten, vluchten omgeleid
Vliegverkeer Eindhoven Airport weer opgestart na signaleren drones
Vliegverkeer Eindhoven Airport weer opgestart na signaleren drones
Bewoners Volkel zien mysterieuze drones vliegen: 'Ik dacht: dat kan niet'
Bewoners Volkel zien mysterieuze drones vliegen: 'Ik dacht: dat kan niet'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.