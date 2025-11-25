Defensie investeert extra in bestrijding van drones boven vliegbases na incidenten

Defensie gaat extra investeren in de bestrijding van drones, meldt demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman aan de Tweede Kamer. Aanleiding zijn volgens hem recente incidenten met drones in Nederland en andere NAVO-landen, én het toenemende belang van drones op het moderne slagveld.

Afgelopen weekend werden drones gesignaleerd boven de vliegbases Eindhoven en Volkel. Daarbij zette Defensie voor het eerst elektronische én kinetische middelen in, waaronder vuurwapens, aldus Tuinman.

In de lucht boven vliegbasis Volkel zagen bewoners afgelopen week meerdere vreemde lichtjes in formatie bewegen:

1:31 Bewoners zien mysterieuze drones boven vliegbasis Volkel

Begin deze maand werd ook al een drone gespot boven de verkeerstoren van vliegbasis Gilze-Rijen. Een onderzoek van de marechaussee leverde niets op. Een paar weken eerder was boven de vliegbasis ook al een drone gesignaleerd.

'Zeer zorgelijke ontwikkelingen'

De bewindsman noemt de incidenten met onbekende drones "zeer zorgelijke ontwikkelingen". Daarom zijn er snel extra investeringen nodig, bovenop de reeds aangekondigde plannen. "Het effectief gebruiken van, en verdedigen tegen, onbemande systemen is een kat-en-muis-spel en vereist snelle stappen in innovatie en opschaling."

Het ministerie wil onder meer extra antidronekanonsystemen aanschaffen. Ook wordt er extra geïnvesteerd in de bescherming van marineschepen tegen drones.

Begin dit jaar kondigde Defensie al aan de Skyranger 30 te kopen. Er worden 22 van deze mobiele antidronesystemen aangeschaft, waarvan de eerste in 2028 moet worden geleverd.

In totaal wordt tussen de 1.25 en 3 miljard euro uitgetrokken voor de versterking van de antidronecapaciteit.