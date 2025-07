Vrouw (53) vrijgelaten na dodelijk ongeluk Schijndel

De 53-jarige vrouw die maandag werd aangehouden na een dodelijk ongeluk in Schijndel, is weer vrijgelaten. Dat bevestigt de politie tegenover Hart van Nederland. Een 54-jarige mannelijke verdachte zit nog vast.

Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag bij een camping aan de Landingsweg. Een 79-jarige vrouw uit Rijnsburg werd rond middernacht aangereden toen ze haar hondje uitliet. Ze was op vakantie met haar man. Die vond haar pas enkele uren later langs de weg.

Campinggasten waren in shock door de dood van de vrouw, zo is te zien in deze video:

1:49 Ongeloof bij campinggasten Schijndel na dodelijk ongeluk

De volgende dag hield de politie bij een huis een kilometer verderop een man en vrouw aan. Beiden zijn verhoord. De rol van de vrouw is nog onduidelijk en de politie kan niet zeggen of zij ergens van verdacht wordt. Ook is nog niet bekend wie de auto bestuurde.