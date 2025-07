Vrouw (79) doodgereden tijdens wandeling met hond: dit weten we nu

In Schijndel is in de nacht van zondag op maandag een 79-jarige vrouw doodgereden. De bestuurder die haar aanreed, reed daarna door. Inmiddels zijn er twee verdachten aangehouden. Dit is alles wat we nu weten.

De vrouw uit Rijnsburg was op het moment van het ongeval haar hondje aan het uitlaten. De politie vermoedt dat het ongeluk gebeurde tussen zondagavond 23.30 uur en maandagochtend 01.25 uur.

Het slachtoffer verbleef samen met haar man op een camperplaats in de buurt. Toen zij rond 01.30 uur nog niet was teruggekeerd, ging haar man haar zoeken. Even later vond hij haar overleden langs de weg. De hond bleef ongedeerd en bleef bij het lichaam van de vrouw totdat haar man haar vond. "Die man was ontroostbaar, hij is later opgehaald door een familielid", vertelt een campinggast tegen Hart van Nederland.

Op de plek van het ongeluk werden glasscherven en brokstukken van een auto gevonden. Volgens de politie zijn die vermoedelijk afkomstig van een zwarte BMW X5 M, modeljaar tussen 2018 en 2022.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Campinggasten ontdaan

De campingeigenaar en gasten zijn aangeslagen. "Er is nu veel verbondenheid op de camping. Het is vandaag stiller dan normaal", zeggen twee campinggasten. "Wij hebben haar meerdere keren met haar hondje zien lopen. Het is een dag met een zwarte rand."

Een campinggast heeft op de plek van het ongeluk een bosje bloemen en een briefje neergelegd. "Ik ken haar niet persoonlijk, op de camping leer je vaak mensen maar één dag kennen. Maar ik wilde iets doen, er is toch iets vreselijks gebeurd. Verschrikkelijk voor alle betrokkenen."

Twee mensen aangehouden

Na urenlang onderzoek werd de BMW X5 aangetroffen bij een woning aan de Rooiseweg in Schijndel. "De auto, die in de garage stond, had aardig wat schade", zegt een woordvoerder van de politie. De bewoners van dat adres, een 54-jarige man en een 53-jarige vrouw, zijn aangehouden. De man werd gearresteerd bij de woning, de vrouw in Oirschot. Het gaat om een stel. Beiden zitten vast voor verhoor.

De politie zet het onderzoek voort en hoopt nog camerabeelden uit de omgeving van het ongeluk te kunnen verzamelen.