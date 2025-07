Vrouw (79) doodgereden tijdens uitlaten hondje, man vindt haar langs de weg

De 79-jarige vrouw uit Rijnsburg die in de nacht van zondag op maandag werd doodgereden in Schijndel was op dat moment haar hondje aan het uitlaten. De politie is op zoek naar de automobilist, die na het ongeluk is doorgereden.

Het slachtoffer stond samen met haar man op een camperplaats in de buurt. Toen de vrouw rond 01.30 uur nog niet terug was van het uitlaten van de hond, is haar man haar gaan zoeken. Hij vond haar even later overleden langs de weg.

Politie zoekt zwarte BMW

De politie vermoedt dat het ongeluk heeft plaatsgevonden tussen zondagavond 23.30 uur en maandagochtend 01.25 uur. Op de plek van het ongeval zijn glasscherven gevonden. Volgens de politie zijn die vermoedelijk afkomstig van een zwarte BMW X5 M, modeljaar tussen 2018 en 2022.

De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen "met klem" die iets verdachts hebben gezien of gehoord zich te melden. Ook als je eenzelfde soort auto ziet met schade of als de auto wordt aangeboden voor reparatie, kan dat de politie helpen. Daarnaast verzoekt de politie eventuele camerabeelden te delen.

ANP