79-jarige vrouw overlijdt na aanrijding in Schijndel, bestuurder rijdt door

Een 79-jarige vrouw is in Schijndel (Noord-Brabant) om het leven gekomen na een aanrijding met een auto. De bestuurder reed na het ongeluk door, meldt de politie. De politie is nu met man en macht op zoek naar degene die achter het stuur zat en roept mensen die meer weten op zich te melden.

De vrouw uit Rijnsburg werd ongeveer tussen zondagavond 23.30 uur en 01.25 uur slachtoffer van het verkeersongeval aan de Landingsweg. Ze werd rond 23.30 uur voor het laatst gezien en twee uur later werd ze als vermist opgegeven. Agenten troffen haar kort daarna aan met zware verwondingen. Ze was toen al overleden.

De identiteit van de bestuurder is nog niet bekend. De politie roept de bestuurder "met klem" op zich te melden. "Ook iedereen die mogelijk info over bestuurder of voertuig heeft vragen we dringend om die info te delen via 0900-8844 of eventueel anoniem via 0800-7000", aldus de politie.

Verkeersspecialisten doen op dit moment onderzoek naar het ongeval. De plaats delict is afgezet.