Twee verdachten aangehouden na dodelijk ongeluk met doorrijder in Schijndel

De politie heeft twee verdachten aangehouden in het onderzoek naar het dodelijke ongeluk in Schijndel zondagavond. Dat meldt de politie aan een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse. Een 79-jarige vrouw kwam door het ongeluk om het leven. De bestuurder reed na de aanrijding op de Landingsweg door.

Op de plek van het ongeval waren glasscherven gevonden van een zwarte BMW X5 M. Deze auto is gevonden op een adres aan de Rooiseweg in Schijndel. Het voertuig wordt nu onderzocht en later in de middag afgevoerd.

De twee bewoners van het adres zijn aangehouden. Het betreft een man (54) en een vrouw (53). Ze zijn partners. Digitale recherche onderzoekt nu beelden van camera’s aan het huis.

Al de hele ochtend en middag wordt onderzoek gedaan in Schijndel. De politie vermoedt dat het ongeluk heeft plaatsgevonden tussen zondagavond 23.30 uur en maandagochtend 01.25 uur. De politie is op zoek naar getuigen en vraagt mensen "met klem" die iets verdachts hebben gezien of gehoord zich te melden.

Aanrijding

Het slachtoffer stond samen met haar man op een camperplaats in de buurt. Toen de vrouw rond 01.30 uur nog niet terug was van het uitlaten van de hond, is haar man haar gaan zoeken. Hij vond haar even later overleden langs de weg.