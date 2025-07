Campinggasten Schijndel in shock na dood vrouw (79): 'Ontzettend oneerlijk'

Markeringen op de weg, een bosje bloemen en een briefje in de berm, aangeslagen campinggasten. Er hangt een bedrukte sfeer op camperplaats De Landingshoeve in Schijndel. In de nacht van zondag op maandag kwam een 79-jarige vrouw om het leven. Vermoedelijk is ze geschept door een auto en voor dood achtergelaten. Andere campinggasten hebben moeite om te bevatten wat er is gebeurd.

“Veel mensen op de camping hebben haar wel eens met haar hondje zien lopen”, vertelt een van de gasten. “Veel mensen kennen elkaar op de camping, al is het maar van gezicht. Ik ken ze niet persoonlijk, maar je deelt wel een camping. De vrouw en haar man stonden misschien zo’n twintig meter bij mij vandaan.”

Overstuur

De campingeigenaar liet maandagochtend aan de andere gasten weten wat er die nacht was gebeurd. “Hij was helemaal overstuur en kon moeilijk uit zijn woorden komen. Begrijpelijk, het is een van zijn gasten die overleden is”, vertelt de campinggast. “Hij is zelf ook nog gaan zoeken naar de vrouw, maar kon niets vinden.”

Uiteindelijk vond haar eigen man het lichaam van de vrouw. Volgens de politie was ze op slag dood. Het hondje van de vrouw bleef bij haar lichaam tot ze werd gevonden.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

De man van de overleden vrouw was ontroostbaar. Hij en het hondje zijn later opgehaald door een familielid. “Ik heb geen idee hoe het nu met hem gaat.”

Voor de andere campinggasten is het ook moeilijk te verkroppen dat de bestuurder van de auto is doorgereden. “Het is moeilijk te begrijpen dat iemand dat zou doen”, vertellen twee Vlaamse gasten. “Het is ontzettend oneerlijk. Bij een ongeluk moet je je verantwoordelijkheid nemen. Het kan niet zijn dat je dat niet hebt gemerkt.”

Bloemetje

Een campinggast heeft op de plek van het ongeluk een bosje bloemen en een briefje neergelegd. “Ik ken haar niet persoonlijk. Op de camping leer je vaak mensen maar één dag kennen. Maar ik wilde iets doen, er is toch iets vreselijks gebeurd. Verschrikkelijk voor alle betrokkenen.”