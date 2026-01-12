Bizarre achtervolging: man uit Breda vlucht in politie- en ANWB-auto

Een 34-jarige man uit Breda is maandagochtend aangehouden na een achtervolging door de politie. Tijdens zijn ontsnappingspoging heeft hij een voertuig van de politie en van de ANWB gestolen, meldt de politie maandagavond. Ook probeerde hij drie andere voertuigen te stelen.

De politie kreeg de man in de ochtend in het vizier toen hij onrechtmatig de militaire vliegbasis Gilze-Rijen betrad en daar foto's maakte. Uiteindelijk vertrok hij op verzoek van de beveiliging, maar hij liet zijn voertuig op het terrein staan. De verdachte probeerde kort daarna een auto te stelen van een vrouw die op dat moment in het voertuig zat, wat niet lukte. Vervolgens nam hij een ANWB-voertuig mee.

Politieauto gestolen na worsteling

De politie zette de achtervolging in en probeerde de verdachte aan te houden toen hij de snelweg verliet bij Breda-Noord. Maar de man werkte niet mee en reed tegen de politiewagen aan, waarna hij wist te ontsnappen.

Later probeerde hij weer een auto te stelen waar een bestuurder in zat. De politie schoot het slachtoffer te hulp. Tijdens de worsteling wist de verdachte de politiewagen te stelen, waarna hij opnieuw verder reed.

Bij Vosdonk (gemeente Etten-Leur) probeerde de man nogmaals een auto te stelen. Ditmaal wist de politie de verdachte aan te houden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek.