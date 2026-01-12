Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Bizarre achtervolging: man uit Breda vlucht in politie- en ANWB-auto

Bizarre achtervolging: man uit Breda vlucht in politie- en ANWB-auto

Crime

Vandaag, 21:27 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Een 34-jarige man uit Breda is maandagochtend aangehouden na een achtervolging door de politie. Tijdens zijn ontsnappingspoging heeft hij een voertuig van de politie en van de ANWB gestolen, meldt de politie maandagavond. Ook probeerde hij drie andere voertuigen te stelen.

De politie kreeg de man in de ochtend in het vizier toen hij onrechtmatig de militaire vliegbasis Gilze-Rijen betrad en daar foto's maakte. Uiteindelijk vertrok hij op verzoek van de beveiliging, maar hij liet zijn voertuig op het terrein staan. De verdachte probeerde kort daarna een auto te stelen van een vrouw die op dat moment in het voertuig zat, wat niet lukte. Vervolgens nam hij een ANWB-voertuig mee.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? In deze video leggen we het je uit:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Politieauto gestolen na worsteling

De politie zette de achtervolging in en probeerde de verdachte aan te houden toen hij de snelweg verliet bij Breda-Noord. Maar de man werkte niet mee en reed tegen de politiewagen aan, waarna hij wist te ontsnappen.

Later probeerde hij weer een auto te stelen waar een bestuurder in zat. De politie schoot het slachtoffer te hulp. Tijdens de worsteling wist de verdachte de politiewagen te stelen, waarna hij opnieuw verder reed.

Bij Vosdonk (gemeente Etten-Leur) probeerde de man nogmaals een auto te stelen. Ditmaal wist de politie de verdachte aan te houden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek.

Door ANP

Lees ook

Gestolen auto scheurt door Bathmen en ramt andere auto's tijdens achtervolging
Gestolen auto scheurt door Bathmen en ramt andere auto's tijdens achtervolging
Automobilist rijdt spook en ramt hek uit de grond tijdens politieachtervolging in Ede
Automobilist rijdt spook en ramt hek uit de grond tijdens politieachtervolging in Ede
'Enorme ravage in Oosterhout: auto klapt op twee bomen na achtervolging'
'Enorme ravage in Oosterhout: auto klapt op twee bomen na achtervolging'
Automobilist (32) vlucht voor politie en crasht op afrit A17 bij Roosendaal
Automobilist (32) vlucht voor politie en crasht op afrit A17 bij Roosendaal
Kinderen in gestolen auto crashen tegen boom na politieachtervolging in Ritthem
Kinderen in gestolen auto crashen tegen boom na politieachtervolging in Ritthem

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.