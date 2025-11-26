Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Automobilist rijdt spook en ramt hek uit de grond tijdens politieachtervolging in Ede

Crime

Vandaag, 22:34

Link gekopieerd

De politie heeft woensdagavond een bestuurder aangehouden na een achtervolging die eindigde aan de Van der Hagenstraat in Ede. De man had kort daarvoor op de A30 spookgereden, wat een gevaarlijke situatie opleverde voor het overige verkeer.

Om 20.30 uur zette de politie de achtervolging in, nadat de bestuurder er vandoor ging toen de auto ter controle aan de kant werd gezet. Waarom de automobilist werd gecontroleerd kan de politiewoordvoerder niet zeggen.

Aangehouden

Tijdens de achtervolging reed de bestuurder een stuk spook op de A30. Daarna reed hij volgens een correspondent op de N224 ter hoogte van de Heremijersteeg een hek uit de grond, waarna hij er opnieuw vandoor ging. De politie wist de auto uiteindelijk in een woonwijk tot stilstand te dwingen om 20.50 uur.

De bestuurder is ter plaatse aangehouden. Over zijn identiteit en de reden van zijn vluchtgedrag doet de politie nog geen mededelingen. De A30 en de N224 zijn gecontroleerd op eventuele schade en achtergebleven brokstukken.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Auto knalt dwars door heg en schutting een garage binnen in Limburg
Auto knalt dwars door heg en schutting een garage binnen in Limburg
'Enorme ravage in Oosterhout: auto klapt op twee bomen na achtervolging'
'Enorme ravage in Oosterhout: auto klapt op twee bomen na achtervolging'
Auto zakt weg in sinkhole door gesprongen waterleiding in Leiderdorp
Auto zakt weg in sinkhole door gesprongen waterleiding in Leiderdorp
Kinderen in gestolen auto crashen tegen boom na politieachtervolging in Ritthem
Kinderen in gestolen auto crashen tegen boom na politieachtervolging in Ritthem

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.