Automobilist rijdt spook en ramt hek uit de grond tijdens politieachtervolging in Ede

De politie heeft woensdagavond een bestuurder aangehouden na een achtervolging die eindigde aan de Van der Hagenstraat in Ede. De man had kort daarvoor op de A30 spookgereden, wat een gevaarlijke situatie opleverde voor het overige verkeer.

Om 20.30 uur zette de politie de achtervolging in, nadat de bestuurder er vandoor ging toen de auto ter controle aan de kant werd gezet. Waarom de automobilist werd gecontroleerd kan de politiewoordvoerder niet zeggen.

Aangehouden

Tijdens de achtervolging reed de bestuurder een stuk spook op de A30. Daarna reed hij volgens een correspondent op de N224 ter hoogte van de Heremijersteeg een hek uit de grond, waarna hij er opnieuw vandoor ging. De politie wist de auto uiteindelijk in een woonwijk tot stilstand te dwingen om 20.50 uur.

De bestuurder is ter plaatse aangehouden. Over zijn identiteit en de reden van zijn vluchtgedrag doet de politie nog geen mededelingen. De A30 en de N224 zijn gecontroleerd op eventuele schade en achtergebleven brokstukken.