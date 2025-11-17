Terug

Kinderen in gestolen auto crashen tegen boom na politieachtervolging in Ritthem

Kinderen in gestolen auto crashen tegen boom na politieachtervolging in Ritthem

Crime

Vandaag, 12:03 - Update: 18 minuten geleden

Drie jongens zijn in de nacht van zondag op maandag in een gestolen bestelauto door de politie achtervolgd en uiteindelijk tegen een boom gebotst, meldt de politie. Dat gebeurde rond 03.00 uur in de Zeeuwse plaats Ritthem.

Op de Mortiereboulevard in Middelburg gaven surveillerende agenten een stopteken aan de bestelauto. Ze vroegen zich af wat een bestelauto om 03.00 uur in de nacht op de woonboulevard te zoeken had. Ze besloten de auto te controleren en gaven daarom het stopteken. De bestuurder gaf daar geen gehoor aan en ging er met hoge snelheid vandoor. Agenten zetten een achtervolging in maar braken die af toen de auto in een bocht tegen een boom aanreed.

In de auto werden drie jongens van 12 jaar, 14 jaar en 15 jaar aangetroffen. De jongste van hen, de bijrijder, raakte gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd. De 14-jarige jongen zat in de laadruimte van de auto. Waarom hij daar zat, maakt de politie niet bekend. De 15-jarige jongen bestuurde de auto en is aangehouden.

Onderzoek

De auto waarin de jongens reden is in beslag genomen voor verder onderzoek. Hij bleek ’s nachts te zijn gestolen vanaf een parkeerplaats aan de Benedenstraat in ’s-Heerenhoek. De eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan van de diefstal. Naast de diefstal wordt de jonge bestuurder verdacht van het veroorzaken van gevaar of hinder op de weg en het rijden zonder rijbewijs. Hij mag maandag een verklaring afleggen over de aan hem ten laste gelegde feiten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

