'Enorme ravage in Oosterhout: auto klapt op twee bomen na achtervolging'

Een automobilist is zondagavond in Oosterhout met hoge snelheid gecrasht na een politieachtervolging. Dat meldt Omroep Brabant. De bestuurder reed 140 kilometer per uur op een weg waar maar 60 is toegestaan.

Agenten gaven de bestuurder een stopteken bij een laserguncontrole, maar die ging er met hoge snelheid vandoor. Op de Oosterhoutseweg, tussen Raamsdonksveer en Oosterhout, verloor de bestuurder de macht over het stuur en botste tegen twee bomen.

Ravage

De klap was enorm. Op beelden is te zien dat het motorblok op het wegdek ligt en dat het voertuig enorme schade heeft. De bestuurder raakte gewond maar was aanspreekbaar, aldus de omroep. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het rijbewijs van de bestuurder is ingenomen. Ook is hij aangehouden. Over de identiteit is nog niets bekend. De Oosterhoutseweg is voorlopig afgesloten vanwege het onderzoek.