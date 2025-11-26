Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Auto knalt dwars door heg en schutting een garage binnen in Limburg

Ongeluk

Vandaag, 17:21

Link gekopieerd

Een vrouw raakte woensdagmiddag met haar auto van de weg in het Limburgse Herkenbosch en knalde recht door een heg en schutting een garage binnen.

Volgens een correspondent zou het gaan om een moeder met drie kinderen, waaronder een peuter. De vrouw stak de Europalaan-Oost over en knalde rechtdoor, dwars door een heg en schutting in een garage op de Johannes Douvenstraat.

Een politiewoordvoerder kan nog niet zeggen hoe het kan dat de auto van de weg raakte en kan niet bevestigen dat er kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Wel laat ze aan Hart van Nederland weten dat er geen gewonden zijn. Een correspondent ter plaatse meldt dat er wel ambulances aanwezig waren en dat de vrouw en drie kinderen naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.