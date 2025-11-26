Auto knalt dwars door heg en schutting een garage binnen in Limburg

Een vrouw raakte woensdagmiddag met haar auto van de weg in het Limburgse Herkenbosch en knalde recht door een heg en schutting een garage binnen.

Volgens een correspondent zou het gaan om een moeder met drie kinderen, waaronder een peuter. De vrouw stak de Europalaan-Oost over en knalde rechtdoor, dwars door een heg en schutting in een garage op de Johannes Douvenstraat.

Een politiewoordvoerder kan nog niet zeggen hoe het kan dat de auto van de weg raakte en kan niet bevestigen dat er kinderen bij het ongeluk betrokken waren. Wel laat ze aan Hart van Nederland weten dat er geen gewonden zijn. Een correspondent ter plaatse meldt dat er wel ambulances aanwezig waren en dat de vrouw en drie kinderen naar het ziekenhuis zijn vervoerd.