Automobilist (32) vlucht voor politie en crasht op afrit A17 bij Roosendaal

Op de afrit van de A17 bij Roosendaal is woensdagmiddag een automobilist van de weg geraakt na een achtervolging met de politie. Het incident gebeurde rond 13.30 uur bij knooppunt De Stok, in de richting van Oud Gastel.

De 32-jarige bestuurder uit Bergen op Zoom kreeg een stopteken, maar sloeg direct op de vlucht. De politie wilde hem controleren omdat hij bij de politie bekendstaat voor het rijden zonder rijbewijs. Volgens de politie is de man al zeker twintig keer zonder rijbewijs betrapt.

Na een korte achtervolging in Bergen op Zoom besloten agenten de achtervolging tijdelijk te staken. De bestuurder stond er volgens de politie om bekend gevaarlijke manoeuvres uit te halen, waardoor het risico voor andere weggebruikers te groot werd. Even later zagen agenten de auto opnieuw op de A17 bij Roosendaal. Toen hij opnieuw op de vlucht sloeg, verloor de man in een bocht de controle over het stuur en raakte van de weg, waarbij de auto meerdere bomen ramde.

De bestuurder is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zal op een later moment worden gehoord. De zwaar beschadigde auto is door een berger afgevoerd. De afrit van de A17 was enige tijd afgesloten voor verkeer.