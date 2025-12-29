Volg Hart van Nederland
Gestolen auto scheurt door Bathmen en ramt andere auto's tijdens achtervolging

Crime

Vandaag, 20:46

Een grote politieachtervolging door het Overijsselse Bathmen zorgde maandagmiddag voor veel onrust. Meerdere politievoertuigen waren betrokken bij de achtervolging, die volgens de politie draaide om een gestolen auto met een Duits kenteken. Eén van de drie inzittenden is nog voortvluchtig.

Het gestolen voertuig werd gesignaleerd op de A1 bij Almelo, waarna de politie de auto een stopteken gaf. Daar werd echter geen gehoor aan gegeven en de automobilist sloeg op de vlucht via de afslag naar Bathmen. De politie zette daarop de achtervolging in.

Op beelden van omstanders is te zien hoe de auto met hoge snelheid door de straten reed. Daarbij raakten ook andere voertuigen beschadigd. De auto is uiteindelijk klemgereden.

Twee inzittenden zijn aangehouden. Een derde verdachte is nog voortvluchtig, bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland. Er is een Burgernetmelding uitgegaan om de persoon op te sporen.

Door Redactie Hart van Nederland

