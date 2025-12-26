Gezochte Nederlander (23) na wilde achtervolging opgepakt in Wenen

In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is een 23-jarige Nederlander aangehouden die nog een lange gevangenisstraf in Nederland moet uitzitten. Tegen de man liep een Europees arrestatiebevel wegens ontvoering, gijzeling en roof. Daarvoor kreeg hij eerder een celstraf van 12 jaar opgelegd.

De arrestatie volgde na een wilde achtervolging in de nacht van maandag op dinsdag. De man werd tijdens een verkeerscontrole staande gehouden, maar ging er plotseling met hoge snelheid vandoor. Volgens de politie reed hij tot wel 150 kilometer per uur en negeerde hij meerdere rode verkeerslichten.

Verdachte springt uit auto

Na een achtervolging van ongeveer 6 kilometer stopte de auto. De bestuurder sprong eruit en probeerde te voet te ontsnappen, maar werd korte tijd later alsnog ingerekend. Ook de twee inzittenden, een man en een vrouw, zijn aangehouden.

De man was onder invloed en had geen geldig rijbewijs. Hij is overgebracht naar een gevangenis. Of hij aan Nederland wordt overgeleverd, is niet bekend.