Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

OM: politie deed niks fout bij dodelijke achtervolging Den Haag

Ongeluk

Vandaag, 10:52

Link gekopieerd

De politie heeft juist gehandeld bij de dodelijke achtervolging in Den Haag van vorige week. Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM). Bij het ongeluk kwamen Mara (21), Doris (20) en een 24-jarige man om het leven, nadat hun auto tegen een boom tot stilstand kwam. De achtervolging werd ingezet omdat de bestuurder een stopteken negeerde.

Omdat de achtervolging dodelijk afliep, deed de Rijksrecherche onderzoek naar het handelen van de betrokken agenten. Dat is gebruikelijk wanneer er bij politieoptreden gewonden of doden vallen. Volgens het OM was er een gegronde reden voor de achtervolging en hield de politie voldoende afstand. De bestuurder verloor uiteindelijk zelf de macht over het stuur en reed tegen een boom. De agenten konden daar niets aan doen, benadrukt het OM.

Stopteken genegeerd

Op 4 december reden Mara en Doris na een feestje mee met de 24-jarige bestuurder en een andere vrouw. Ze kenden de man pas sinds die avond, maar hij bood hen een lift aan. Rond 04.40 uur gaf de politie de auto een stopteken op de Fluwelen Burgwal vanwege opvallend rijgedrag. De bestuurder zou te hard hebben gereden.

Hij negeerde het stopteken en ging ervandoor. Niet veel later reed hij op de Bezuidenhoutseweg tegen een boom. De auto vloog daarna in brand. Alleen de andere vrouwelijke inzittende overleefde het ongeluk, zij raakte gewond.

Tussenconclusie

Vanwege de heftigheid van het ongeluk en de nasleep ervan, brengt het OM nu al een oordeel uit over het politieoptreden. Het gaat om een tussenconclusie, maar volgens het OM zal die waarschijnlijk niet meer veranderen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vrouwelijke slachtoffers dodelijke crash Den Haag kregen lift na verjaardagsfeest
Vrouwelijke slachtoffers dodelijke crash Den Haag kregen lift na verjaardagsfeest
Familie Mara (21) en Doris (20) 'kapot van verdriet' na crash Den Haag: 'Onbeschrijflijk'
Familie Mara (21) en Doris (20) 'kapot van verdriet' na crash Den Haag: 'Onbeschrijflijk'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.