OM: politie deed niks fout bij dodelijke achtervolging Den Haag

De politie heeft juist gehandeld bij de dodelijke achtervolging in Den Haag van vorige week. Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM). Bij het ongeluk kwamen Mara (21), Doris (20) en een 24-jarige man om het leven, nadat hun auto tegen een boom tot stilstand kwam. De achtervolging werd ingezet omdat de bestuurder een stopteken negeerde.

Omdat de achtervolging dodelijk afliep, deed de Rijksrecherche onderzoek naar het handelen van de betrokken agenten. Dat is gebruikelijk wanneer er bij politieoptreden gewonden of doden vallen. Volgens het OM was er een gegronde reden voor de achtervolging en hield de politie voldoende afstand. De bestuurder verloor uiteindelijk zelf de macht over het stuur en reed tegen een boom. De agenten konden daar niets aan doen, benadrukt het OM.

Stopteken genegeerd

Op 4 december reden Mara en Doris na een feestje mee met de 24-jarige bestuurder en een andere vrouw. Ze kenden de man pas sinds die avond, maar hij bood hen een lift aan. Rond 04.40 uur gaf de politie de auto een stopteken op de Fluwelen Burgwal vanwege opvallend rijgedrag. De bestuurder zou te hard hebben gereden.

Hij negeerde het stopteken en ging ervandoor. Niet veel later reed hij op de Bezuidenhoutseweg tegen een boom. De auto vloog daarna in brand. Alleen de andere vrouwelijke inzittende overleefde het ongeluk, zij raakte gewond.

Tussenconclusie

Vanwege de heftigheid van het ongeluk en de nasleep ervan, brengt het OM nu al een oordeel uit over het politieoptreden. Het gaat om een tussenconclusie, maar volgens het OM zal die waarschijnlijk niet meer veranderen.