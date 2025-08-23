Politieauto gecrasht bij wilde achtervolging in Tilburg, spookrijder aangehouden

De politie heeft zaterdag in Tilburg een 30-jarige man uit Eindhoven aangehouden nadat hij levensgevaarlijk door de Brabantse stad reed. De achtervolging begon toen de automobilist een stopteken negeerde. Uiteindelijk kon hij worden klemgereden bij de Lovense Kanaaldijk.

De man reed in een huurauto en vertoonde daarbij gevaarlijk rijgedrag. Agenten zetten direct de achtervolging in en hielden het voertuig voortdurend in het vizier. De bestuurder reed onder meer spookrijdend over een fietspad en haalde snelheden van ruim 100 kilometer per uur.

Crash

Tijdens de achtervolging raakte een agent in een onopvallende politieauto van de weg. De wagen sloeg over de kop. De agent is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De dollemansrit eindigde bij de Lovense Kanaaldijk. De man verzette zich bij zijn aanhouding, maar kon uiteindelijk uit de auto worden gehaald en is vervolgens gearresteerd.

Gevangenisstraf

Bij controle op het bureau bleek dat de man nog gezocht werd vanwege een openstaande gevangenisstraf. Ook bleek hij te zijn weggelopen uit een instelling.