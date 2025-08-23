Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Politieauto gecrasht bij wilde achtervolging in Tilburg, spookrijder aangehouden

Crime

Vandaag, 10:54

Link gekopieerd

De politie heeft zaterdag in Tilburg een 30-jarige man uit Eindhoven aangehouden nadat hij levensgevaarlijk door de Brabantse stad reed. De achtervolging begon toen de automobilist een stopteken negeerde. Uiteindelijk kon hij worden klemgereden bij de Lovense Kanaaldijk.

De man reed in een huurauto en vertoonde daarbij gevaarlijk rijgedrag. Agenten zetten direct de achtervolging in en hielden het voertuig voortdurend in het vizier. De bestuurder reed onder meer spookrijdend over een fietspad en haalde snelheden van ruim 100 kilometer per uur.

Crash

Tijdens de achtervolging raakte een agent in een onopvallende politieauto van de weg. De wagen sloeg over de kop. De agent is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De dollemansrit eindigde bij de Lovense Kanaaldijk. De man verzette zich bij zijn aanhouding, maar kon uiteindelijk uit de auto worden gehaald en is vervolgens gearresteerd.

Gevangenisstraf

Bij controle op het bureau bleek dat de man nog gezocht werd vanwege een openstaande gevangenisstraf. Ook bleek hij te zijn weggelopen uit een instelling.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.