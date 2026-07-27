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Alle vier verdachten mishandeling beveiliger Nijmegen melden zich

Crime

Vandaag, 17:07

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Alle vier de verdachten van de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Maandagochtend maakten al twee minderjarige jongens zich bekend. Later op de dag volgden nog twee verdachten. Over hun leeftijd doet de politie geen mededelingen.

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De politie verspreidde zaterdag geblurde bewakingsbeelden van de vier verdachten en gaf hen tot en met woensdag de tijd om zichzelf te melden. Als dat niet zou gebeuren, zouden vanaf donderdag herkenbare foto's worden gedeeld. Nu alle verdachten zich hebben gemeld, is dat niet meer nodig.

In de week rondom de Vierdaagsefeesten ging het meerdere keren mis. Zo waren er meerdere mishandelingen en werd de 18-jarige Jahfairel op straat doodgeschoten. In de bovenstaande video vertellen omwonenden wat zij ervan hebben meegekregen.

Beveiliger geslagen en geschopt

De mishandeling gebeurde in de nacht van dinsdag op woensdag, tijdens de week van de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten. Rond 04.45 uur werd een beveiliger bij de fietsenstalling op het Stationsplein geslagen en getrapt. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel.

Door Redactie Hart van Nederland

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