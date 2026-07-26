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Stille tocht voor tijdens Vierdaagsefeesten doodgeschoten Jahfairel

Demonstratie

Vandaag, 16:49

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Enkele honderden mensen hebben in Rotterdam-Zuid meegedaan aan de stille tocht ter nagedachtenis aan Jahfairel, de 18-jarige jongeman die afgelopen dinsdag werd doodgeschoten in Nijmegen, meldt een ANP-verslaggever. De tocht eindigde met het drie keer roepen van zijn naam en een applaus.

De deelnemers liepen een route van ongeveer een uur door de Zuidwijk, de buurt van het slachtoffer. Veel van hen droegen een wit T-shirt met een foto van Jahfairel erop. Ook waren er een paar spandoeken met onder meer 'Liefde Ja! Wapens Nee!' erop en veel witte ballonnen. De tocht stopte bij verschillende voetbalverenigingen, onder andere bij Spartaan '20, waar Jahfairel jarenlang speelde. Alles verliep vreedzaam en zonder incidenten.

De nabestaanden verklaarden eerder ervan overtuigd te zijn dat Jahfairel niet het beoogde doelwit was en dat hij "met zinloos geweld" om het leven is gebracht. "Voor zover de familie bekend is, was Jahfairel niet bij enig conflict betrokken", aldus advocaat Gardel Purperhart namens de familie.

'Diep geraakt door steun'

Maar volgens de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls, was de schietpartij "geen willekeurig geweld". Die opmerking kwam hem op kritiek te staan van de nabestaanden.

De nabestaanden hebben een crowdfundingsactie opgezet voor de uitvaart van het slachtoffer. De actie heeft tot zondag ruim 29.000 euro opgebracht. "Wij zijn diep geraakt door alle liefde, steun, gebeden, donaties en berichten die wij de afgelopen dagen hebben ontvangen," aldus de familie.

Door ANP

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