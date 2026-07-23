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Stille tocht voor omgekomen Jahfairel (18) zondag in Rotterdam

Crime

Vandaag, 15:45

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Voor de 18-jarige Jahfairel, die dinsdag overleed aan de verwondingen die hij opliep bij de schietpartij tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten, wordt zondag een stille tocht gehouden in Rotterdam. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt.

De tocht staat volgens de oproep in het teken van liefde, respect en het herdenken van Jahfairel. "Samen in liefde", staat boven de oproep. De familie schrijft ook: "Wij lopen voor Jahfairel. Voor liefde boven geweld. Voor een veilige toekomst. Voor al onze jongeren."

De familie van Jahfairel stelt dat hij slachtoffer is geworden van zinloos geweld. De politie kan dat nog niet bevestigen. Na de schietpartij werd er een verdachte aangehouden, een 18-jarige jongen eveneens uit Rotterdam. Die verdachte is inmiddels weer vrijgelaten.

Route en tijd van de stille tocht voor Jahfairel

De stille tocht begint zondagmiddag. Deelnemers verzamelen vanaf 15.00 uur bij de Scheve Viergever aan de Schere 2 in Rotterdam. Om 15.30 uur vertrekt de stoet. De tocht eindigt volgens de organisatie rond 16.30 uur aan de Bruinissestraat. De familie vraagt deelnemers een wit T-shirt te dragen en een spandoek mee te nemen.

De familie liet eerder weten dat Jahfairel volgens hen niet het doelwit was van de schietpartij. Ook werd een inzamelingsactie gestart om zijn uitvaart te bekostigen. Er is ruim 27.000 euro opgehaald.

Door Redactie Hart van Nederland

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