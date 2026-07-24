Burgemeester over maatregelen na onrust Vierdaagse: 'Sfeer was stukken beter'

Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, zegt dat de organisatie van de Vierdaagsefeesten genoeg ervaring heeft opgedaan om ongeregeldheden volgend jaar zoveel mogelijk te beperken. Ondanks dat de burgemeester terugkijkt op een geslaagde Vierdaagse, gooiden de incidenten toch wat roet in het eten.

Bruls doelt op een neergeschoten persoon tijdens de eerste dag, mensen met messen op zak en heftige vechtpartijen eerder. Incidenten die de feestvreugde van de Vierdaagse, en de bijbehorende feesten, verpestten aldus de burgemeester. Donderdag werd daarom al geëxperimenteerd met een veiligheidsrisicogebied en preventief fouilleren, die volgens Bruls meetbaar effect hadden.

"Het remt af, de sfeer was nu stukken beter" aldus de burgemeester. Direct daarna benadrukte hij ook dat er toch weer messen in beslag zijn genomen donderdag, dus ook vrijdag zullen deze maatregelen van kracht blijven.

"Genoeg ervaring opgedaan"

Bruls benadrukt dat het open karakter van de feesten cruciaal is voor de Vierdaagsefeesten en dat de stad niet voornemens is om in te perken met toegangspoorten of andere afbakeningen en controles. Wel is er lering getrokken uit de programmering. "Er moet een stap gezet worden. Bepaalde artiesten, bepaalde types entertainment moeten we zo niet meer willen. Ik denk dat we daar nu genoeg ervaring mee hebben opgedaan om daar volgend jaar passende maatregelen op te nemen."

Vrijdag is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse en de wandelaars druppelen nu binnen op de befaamde Via Gladiola, waar de tocht finisht.