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Accordeonist Pascal staat al jaren langs de Vierdaagse-route: 'Ik ben besmet met het Vierdaagse-virus'

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:31

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Terwijl duizenden deelnemers de Nijmeegse Vierdaagse lopen, staat Pascal Vorstenbosch al jaren langs de kant om ze muzikaal te ondersteunen. Sinds 2019 speelt hij iedere wandeldag accordeon langs de route. Dat begon eigenlijk allemaal zeer spontaan: "Ik verveelde mij thuis en bedacht mij om naar de Vierdaagse te gaan. Dat beviel zo goed dat ik helemaal bevangen werd door het Vierdaagse-virus."

Vanuit de omgeving van Tilburg rijdt hij iedere dag al rond half drie 's nachts naar Nijmegen om op tijd zijn plek langs de route in te nemen. Daar verschijnt hij niet alleen met zijn accordeon, maar ook in verschillende thema's. "Ik heb als Fransoos gestaan, als Mario en in het kleurthema van de dag. Het is net dat extra zetje om wandelaars te laten glimlachen."

Het is niet makkelijk, vijf uur non-stop spelen

Het ziet er misschien wel makkelijk uit, maar dat is het niet. "Het lijkt alsof ik er relaxed bij sta, maar het is vijf uur non-stop spelen. Dat is best een aanslag op mijn lichaam." Toch krijgt hij daar naar eigen zeggen volop energie voor terug. "Je krijgt zoveel dankbaarheid van wandelaars. Daarom blijf ik iedere dag terugkomen. Het is op mijn eigen manier echt het Vierdaagse-virus."

Benieuwd naar de sfeer op de Vierdaagse en horen hoe de accordeon van Pascal klinkt? Kijk de video in dit artikel.

Door Noortje de Vries

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