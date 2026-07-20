Nijmegen maakt zich op voor 4Daagse, ruim duizend afhakers

De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse gaat dinsdagochtend van start met 45.761 wandelaars. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich 1.239 niet op tijd gemeld, meldt de organisatie maandag.

De eerste etappe van het wandelevenement begint om 04.00 uur. De route op Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe, langs onder meer Elst, waar het centrum voor de gelegenheid blauw is versierd. De wandelaars komen verder door Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Lent. Wie de 50 kilometer loopt, doet ook Arnhem-Zuid aan.

Het feest in Nijmegen begint maandagmiddag en -avond al goed op gang te komen, ziet verslaggever Kevin Spanjersberg. Volgens hem is het nu al erg gezellig. Toch was het voor een enkeling ook nog spannend, omdat diegene nog maar net op tijd was om zijn of haar startbewijs op te halen. In de bovenstaande video vertelt hij er meer over.