OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nijmegen maakt zich op voor 4Daagse, ruim duizend afhakers

Evenementen

Vandaag, 20:47

Link gekopieerd

De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse gaat dinsdagochtend van start met 45.761 wandelaars. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich 1.239 niet op tijd gemeld, meldt de organisatie maandag.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

De eerste etappe van het wandelevenement begint om 04.00 uur. De route op Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe, langs onder meer Elst, waar het centrum voor de gelegenheid blauw is versierd. De wandelaars komen verder door Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en Lent. Wie de 50 kilometer loopt, doet ook Arnhem-Zuid aan.

Het feest in Nijmegen begint maandagmiddag en -avond al goed op gang te komen, ziet verslaggever Kevin Spanjersberg. Volgens hem is het nu al erg gezellig. Toch was het voor een enkeling ook nog spannend, omdat diegene nog maar net op tijd was om zijn of haar startbewijs op te halen. In de bovenstaande video vertelt hij er meer over.

Door ANP

Lees ook

Alles wat je moet weten als je meeloopt met de Nijmeegse 4Daagse
Alles wat je moet weten als je meeloopt met de Nijmeegse 4Daagse
4Daagse in het Hart: zwangere Suzanne haalt de eindstreep: 'Zat wel een risico in'
4Daagse in het Hart: zwangere Suzanne haalt de eindstreep: 'Zat wel een risico in'
Ronalds familie heeft straks 100 keer 4Daagse gelopen: 'Wandelvirus zit in ons allemaal'
Ronalds familie heeft straks 100 keer 4Daagse gelopen: 'Wandelvirus zit in ons allemaal'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.