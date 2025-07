4Daagse in het Hart: zwangere Suzanne haalt de eindstreep: 'Zat wel een risico in'

Suzanne Botterman‑Zambon (33) heeft de Nijmeegse 4Daagse succesvol afgerond, en dat met een baby in de buik. Het is een heuse 4Daagse-baby, zou je wel kunnen zeggen. Vader en moeder hebben elkaar namelijk ontmoet bij het grote wandelevenement.

Suzanne ontmoette haar man Bram (36) voor het eerst in 2017 bij een huisfeestje aan de Sint Annastraat. Ze voelden meteen een klik, maar Bram zat toen nog in een relatie. Na een jaar ontving ze onverwacht een berichtje vlak voor de 4Daagse: hij kwam weer en vroeg of zij erbij zou zijn.

Wie dit jaar juist hard op zoek was naar de liefde tijdens de 4Daagse, was Tanja. Bekijk op onderstaande video hoe ze haar liefde probeerde te vinden:

2:04 Tanja heeft een missie: ze zoekt een man op de 4Daagse

Dat was het begin van iets moois. Bram verhuisde van Utrecht naar Nijmegen en liep zelfs de 4Daagse. Dit jaar was het de beurt aan Suzanne. "Maar er zat wel een risico in, want ik had toen ik me opgaf al een enorme kinderwens. Maar toch besloot ik: ik ga ervoor", vertelt ze tegen Hart van Nederland.

Zwanger

Suzanne werd zwanger en vroeg meteen advies aan de verloskundige en huisarts. "Zij zeiden: 'Als je goed luistert naar je lichaam en goed traint, dan moet het kunnen'." En zo geschiedde: Suzanne stond, terwijl ze vijf maanden zwanger is, dinsdag aan de start.

De blaas kreeg het uiteindelijk soms wel zwaar te voorduren, maar trotsheid overheerst na de vier dagen. Bram stond Suzanne op de Via Gladiola aan te moedigen, precies tegenover de plek waar ze elkaar ooit ontmoetten. Over een paar maanden dus een echt 4Daagse-baby, die straks kan vertellen dat hij al eens over de finish is gekomen.