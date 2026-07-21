Eerste wandelaars vertrokken voor 108e Nijmeegse Vierdaagse

De eerste wandelaars zijn dinsdagochtend vroeg vertrokken voor de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Om 04.00 uur gingen de lopers van de 50 kilometer van start. Later in de ochtend volgen ook de deelnemers aan de 40 en 30 kilometer.

De eerste wandeldag staat bekend als Blauwe Dinsdag en voert de deelnemers door de Betuwe. De route gaat onder meer langs Elst, waar het centrum voor de gelegenheid blauw is versierd. Woensdag lopen de deelnemers richting Wijchen, donderdag staat Groesbeek op het programma en vrijdag volgt de traditionele intocht over de St. Annastraat in Nijmegen, beter bekend als de Via Gladiola.

Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben 1239 wandelaars zich niet gemeld. Hoeveel deelnemers de eerste dag uitlopen, wordt later op dinsdag duidelijk. De afstand van 40 kilometer is met 38,7 procent van de deelnemers opnieuw het populairst.

Jongere deelnemers en hulp van het Rode Kruis

De gemiddelde leeftijd van de wandelaars ligt dit jaar op 46,8 jaar. Dat is iets lager dan vorig jaar, toen de gemiddelde leeftijd 47,2 jaar was. In 2019 lag die nog op 53 jaar. De oudste ingeschreven deelnemer is 92 jaar, de jongste is 11.

Het Rode Kruis staat deze week opnieuw met honderden vrijwilligers klaar om eerste hulp te verlenen aan de wandelaars. De organisatie viert dit jaar de 80-jarige samenwerking met de Vierdaagse. Vrijwilligers behandelen onder meer blaren, maar helpen ook deelnemers met insectenbeten en klachten door oververhitting.