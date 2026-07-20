Weer tijdens de Nijmeegse 4Daagse: verkoelende wind en hoge zonkracht

Deelnemers aan de Nijmeegse 4Daagse treffen het dit jaar, want het belooft aangenaam zomerweer te worden. Dat geldt ook voor de feestvierders. Of het helemaal droog blijft, is niet te garanderen. Woensdag is de kans op regen het grootst, maar kletsnat zal het volgens meteoroloog Robert de Vries zeker niet worden. Toch zijn er nog wel enkele zaken waar je rekening mee moet houden.

Tijdens de gehele 4Daagse hebben we te maken met een verkoelende noordenwind. De ochtend begint vaak met temperaturen rond de 10 tot 13 graden. In de middag wordt het 20 tot 25 graden. De hoogste temperatuur wordt verwacht op de laatste dag. Zeker op de Via Gladiola, in het centrum van Nijmegen, kan het dan behoorlijk warm aanvoelen. Zeker ook voor de deelnemers die er al tientallen kilometers op hebben zitten.

Zonkracht

Ondanks dat het niet altijd warm aanvoelt, is de zon nog altijd sterk. Zowel deelnemers als toeschouwers moeten er rekening mee houden dat ze na 15 tot 25 minuten al kunnen verbranden. We hebben nog altijd te maken met zonkracht 6 à 7.

2006 en 1972

In het verleden is de Nijmeegse Vierdaagse wel eens na één dag afgebroken vanwege de extreme hitte. Dat was tijdens de editie van 2006. Daarbij kwamen twee mensen om het leven en kregen honderden deelnemers te maken met hitteproblemen.

De vader van Marnix was een van de dodelijke slachtoffers. In onderstaande reportage zie je hoe hij zijn vader dit jaar eert:

1:57 Twintig jaar na dodelijke Vierdaagse eert Marnix zijn vader

De vraag is of dit ook de warmste editie was. In 1972 waren de omstandigheden anders en mogelijk nog zwaarder. Tijdens alle vier de wandeldagen kwam de temperatuur boven de 30 graden uit, terwijl de luchtvochtigheid destijds veel hoger was. Door die hoge luchtvochtigheid kan het lichaam minder goed warmte kwijt, waardoor de kans op oververhitting toeneemt.