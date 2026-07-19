4Daagse van start: zo prik je het beste een blaar

De 4Daagse begint weer. Dat is natuurlijk enerzijds één groot feest en anderzijds ook de nodige lichamelijke uitdaging. Zoals blaren. Menig wandelaar krijgt een blaar en die moet door iemand geprikt worden. Maar wat is de beste techniek?

De afgelopen jaren voerden vrijwilligers van het Rode Kruis gemiddeld zo'n 3.700 blaarbehandelingen uit per 4Daagse. Sommigen hebben nooit eerder een blaar geprikt, en moeten dus nog even een stoomcursus prikken krijgen. Daarom geeft het Rode Kruis vandaag een laatste cursus blarenprikken zodat alle vrijwilligers de 47 duizend wandelaars kunnen helpen.

Hoe die blaren-prik-instructie gaat, zie je in de video bovenaan.