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Boaz (11) loopt Nijmeegse 4Daagse voor sportdag voor slechtziende kinderen

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 19:34

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De 11-jarige Boaz doet deze maand mee aan de Nijmeegse 4Daagse. Samen met zijn vader Simon loopt hij vier dagen lang 30 kilometer om geld in te zamelen voor een sportdag voor slechtziende en blinde kinderen van Visio Onderwijs in Grave.

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Het idee ontstond toen Simon zelf graag de 4Daagse wilde lopen, maar de langste afstand te zwaar vond. "Ik heb altijd al de 4Daagse willen lopen, maar die 50 kilometer is voor mij echt te veel. Toen hoorde ik van een vriend dat hij samen met zijn zoon de 30 kilometer loopt. Dat leek me veel leuker, dus ik vroeg aan Boaz of hij mee wilde doen. Ik had eigenlijk nooit gedacht dat hij ja zou zeggen."

Visueel beperkt

Boaz is zelf zeer slechtziend door aniridie, een zeldzame aangeboren aandoening aan beide ogen. Hij gaat elke vrijdag naar Visio Onderwijs waar hij samen met kinderen met een visuele beperking les krijgt. Daar ontstond ook het idee voor het goede doel. Boaz wil geld inzamelen voor een sportdag voor zijn klasgenoten. "Zo'n sportdag is voor deze kinderen niet vanzelfsprekend", vertelt Simon. "Boaz wilde heel graag iets voor zijn klasgenootjes doen. Daarom vonden we dit een mooi doel om aan onze deelname te koppelen."

Sinds februari trainen vader en zoon samen. Inmiddels hebben ze meerdere wandelingen van 30 kilometer achter de rug. "Voor Boaz met die jonge benen is het een eitje", lacht Simon. "Ik merk zelf wel dat ik het steeds zwaarder krijg. Maar samen gaan we het redden!"

Boaz hoopt in totaal 5.000 euro op te halen. Inmiddels is hij al goed op weg: hij heeft ruim 2.800 euro ingezameld.

Door Noortje de Vries

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